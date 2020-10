Lives de sábado: Confira a programação de shows virtuais

CB Correio Braziliense

Wilson Sideral está na programação do Festival BB Seguros Blues e Jazz - (crédito: Facebook/Reprodução)

A programação de apresentações virtuais deste sábado (3/10) está bastante repleta. Dois festivais fazem edições no dia. É o caso do Festival Viola Caipira na Rota do Ouro Goiano e da sexta edição do Festival BB Seguros Blues e Jazz. Também há reunião de artistas na live-filme Inspira - Quem jamais te esqueceria.

Já em clima de Dia das Crianças, o canal 3 Palavrinhas faz um show dedicado às crianças. O sábado tem ainda a continuidade do projeto Sesc Viva Cultura com Wanderley Cardoso e apresentações da Velha Guarda da Portela, com presença de convidados, e The Fevers que se apresenta com participação de Cid Chaves.

Confira as lives deste sábado (3/10)

14h - Velha Guarda da Portela

15h - Live das Crianças - 3 Palavrinhas

17h - Festival BB Seguros de Blues e Jazz - com Compasso Lunar e Federa, Orleans Street Jazz Band, Juarez Moreira, Wilson Sideral (Tropical Blues), Toninho Horta, John Primer e Al Di Meola

18h - Inspira — Quem jamais te esqueceria - com Gilberto Gil, Elza Soares, Dori Caymmi, Francis Hime, Mônica Salmaso, Maria Gadú, Flávio Venturini, Marcus Viana, Clarice Niskier, Marcelo Gleiser, Milton Hatoum e Orquestra Filarmônica de Paraisópolis

18h30 - The Fevers com Cid Chaves

20h - Viola Caipira na Rota do Ouro Goiano - com Pedro Vaz (DF) e Galvan e Galvãozinho (GO)

21h - Wanderley Cardoso no Sesc-DF