Raphael Montes e Ilana Casoy confirmam sequência do livro 'Bom dia, Verônica'

AI Adriana Izel

(crédito: Suzanna Tierie/Divulgação)

Os autores do livro Bom dia, Verônica, Raphael Montes e Ilana Casoy, confirmaram que a obra ganhará uma sequência. Sob o pseudônimo de Andrea Killmore, a dupla escreve a sequência que se chamará Boa tarde, Verônica e será lançada pela editora DarkSide.

Além disso, os escritores revelaram que pretendem escrever mais histórias protagonizadas pela escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo. "A gente tem planos de escrever mais aventuras de Verônica. No momento estamos escrevendo Boa tarde, Verônica e outras histórias no universo investigativo", adiantou Montes.

Raphael Montes e Ilana Casoy, autores do livro e roteiristas e criadores da série 'Bom dia, Verônica' (foto: Suzanna Tierie/Divulgação)

O encontro da dupla na literatura é uma união de diferentes bagagens. Ilana Casoy é criminóloga e decidiu estudar perfis psicológicos de criminosos, principalmente, serial killers. Já Raphael Montes tem no currículo diversos livros, além do trabalho como roteirista no audiovisual. Entre as obras do autor estão Dias perfeitos, Suicidas, Jantar secreto e O vilarejo.

Renovação de Bom dia, Verônica na Netflix?

Apesar da confirmação do segundo livro, ainda não há informações oficiais sobre a renovação de Bom dia, Verônica pela Netflix. A série foi lançada na última quinta-feira (1º/10) no serviço, com oito episódios com roteiro e produção de Montes e Ilana. Até então, o serviço não se pronunciou sobre uma sequência. No entanto, a série se encerra com um gancho, dando possibilidade a uma segunda temporada.

A trama acompanha a escrivã Verônica (Tainá Müller) que começa a investigar dois casos de crime que têm mulheres como vítimas: um envolve um homem que aplica golpes nas mulheres que conhece num site de relacionamento e outro um militar casado que é um serial killer. O elenco tem ainda Camila Morgado, Du Moscovis e Silvio Guindade.