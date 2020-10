RN Ronayre Nunes

Mais uma noite de festas na sede do reality A Fazenda 12 e muitas loucuras marcaram o momento de diversão dos peões. Na noite desta sexta-feira (2/10) e madrugada deste sábado (3/10) não foi diferente. O excesso de álcool levou a muitas atitudes inconsequentes (outras engraçadas) e acima de tudo, muita punição.



Ao som de Beber cair e levantar (faixa já gravada pela bandas Saia Rodada e Aviões do Forró), Jojo Todynho estreou a noite levando um tombo do sofá. Para ser honesto, foi um quase tombo, a funkeira se desequilibrou no fim do móvel e ficou com a parte superior do corpo no chão — ao tentar salvar um copo de cerveja. A queda só não foi completa por conta da ajuda de outros participantes.

Jake e Mariano estavam no maior clima.... Até Jojo cair do sofá e pedir ajuda para o casal! ???????? #FestaAFazenda



Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/2I23t95un9 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 3, 2020

Como não podia deixar de ser, o choro marcou presença na festa. Foi Luiza Ambiel que sentiu vergonha por beber demais e (provavelmente) ter sido vista pela filha de 12 anos. “Eu não vou mais beber. Tô com vergonha. Eu fiz besteira. A minha filha pediu para eu não beber e bebi”, contou aos prantos.

Fim de #FestaAFazenda é sempre assim: uns choram, outros cantam e outros ainda pedem por "barraco"! ????????



Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/X9Nu3Thn0F — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 3, 2020

Já no alto da festa, a punição começou a ficar mais pesada por vários motivos, um deles foi a retirada de comida da festa para a sede. Enquanto os participantes ainda tentavam entender o que tinha ocorrido, Cartolouco tentou consolar o grupo mandando um “O bagulho é coletivo, não vamos ficar p*t*s. Lula livre!”. Como é proibido manifestação política no reality, eles acabaram levando outra punição.

“LULA LIVRE” já temos o campeão da fazenda 12 kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/4ecahMF54X — caio jornalista (@caioxe) October 3, 2020

Pela segunda vez, os participantes foram punidos por comerem álcool em gel. Dessa vez, Lipe e Victória foram os responsáveis por ingerir o produto de higiene. Mesmo tendo cuspido o item depois, a ação — que é proibida — gerou outra punição coletiva.

O melhor foi Juliano tentando ler a punição com certa dificuldade.