Ex-Menudo Anthony Galindo morre, aos 41 anos, nos Estados Unidos

O ex-Menudo Anthony Galindo morreu na tarde desse sábado(3), em um hospital dos EUA. A informação foi confirmada pela família do cantor venezuelano, também conhecido como Papi Joe. Ele tinha 41 anos.

Familiares do cantor informaram ainda que cumpriram a vontade do artista e procedeu com a doação dos seus órgãos. Informações sobre o funeral ainda serão divulgados, acrescentou o comunicado.

Conhecido como Papi Joe, o cantor tinha um quadro depressivo, que foi agravado nos últimos meses com a pandemia de Covid-19, segundo a família.

"Anthony estava sofrendo com períodos de depressão. Todos sabem da sua grande paixão pela música. A depressão se acentuou com a pandemia e resultou em uma decisão drástica e infeliz", explicou a família em um comunicado de quando ele foi internado no domingo passado(27).

O cantor integrou a última geração do grupo Menudo, chamado MDO, ao lado de Abel Talamántez, Alexis Grullón, Didier Hernández e Daniel René Weider. Anthony enfrentava uma depressão profunda e, segundo a família, a doença foi agravada pelo isolamento social causado pela pandemia.



"Como família de Anthony Galindo temos passado por uma situação delicada e difícil nesses últimos dias. Não queríamos alarmar o público até ter um diagnóstico mais claro. Hoje comunicamos que Anthony cometeu uma tentativa de suicídio no domingo passado e se encontra em estado crítico. Estamos consternados. Anthony estava sofrendo com episódios de depressão. Todos sabem da sua grande paixão pela música. A depressão se acentuou com a pandemia e resultou em uma decisão drástica e infeliz.", escreveu a família do cantor em um comunicado em suas redes sociais.