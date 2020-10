CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

Filha de peixe, peixinho é. Com apenas 11 meses de idade, Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti, roubou a cena ao fazer "cara de brava". O vídeo foi compartilhado nas redes sociais do casal e não demorou muito para que os fãs da comediante notassem que, mesmo sem intenção, a menina acabou reproduzindo um meme da própria mãe, quando a humorista apresentava o programa Trolalá, na MTV.

No vídeo, filmado por Rafa, Clara aparece sorrindo encenando uma expressão séria. "Lançamo a braba", escreveu o pai na legenda do vídeo. Já Tatá, novamente usou do seu bom humor na legenda: "Faz melhor que eu. Na moral. #caradebraba", disse ela, postando uma foto em que a bebê apareceu com a expressão bem séria. Em seguida, sobre a comparação, ela escreveu: “Mini meme mini me”.





tomara que eu exploda de amor pic.twitter.com/Au90nhdcUa — rafa (@rafaelkjls) October 3, 2020





Nos comentários, choveu elogios para a garotinha: "Eu não aguento essa carinha linda", elogiou Sabrina Sato."Ai, não, para. Não tou aguentando a Clara Maria", escreveu Tainá Müller. "Parece você acordando", brincou Francisco Vitti, irmão de Rafa. “Da ela pra mim?”, escreveu Juliana Paes. “Garota ela tá lindaaaaaa que delícia de criança”, completou Isis Valverde.