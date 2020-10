Exposição fotográfica reúne obras de artistas brasileiros e portugueses

CB Correio Braziliense

(crédito: Mario Chrispim/ Divulgação)

A fim de eternizar em cliques temas relacionados ao contraste entre a natureza e o cenário urbano, as igualdades e as desigualdades culturais e sociais, foi criada a exposição 12/4, pelo fotojornalista Marcelo Horta, da produtora InPort. Sob curadoria de Angela de Oliveira, o projeto reúne trabalho de artistas brasileiros e portugueses. A exposição ocorrerá presencialmente em Cascais, em Portugal, e estará aberto ao público a partir de 8 de outubro até 8 de novembro. Também será possível conferir as imagens no site da InPort ou no Instagram da produtora.

O local escolhido para sediar o evento é chamado de BeWe, um espaço-conceito que reúne moda, cultura e entretenimento.

“Nossa ideia é levar até o público a linguagem, o olhar e as visões particulares de fotógrafos brasileiros e portugueses, já que estará acessível tanto presencial quanto virtualmente. Em novembro, lançaremos uma galeria utilizando a tecnologia de realidade aumentada”, explicou Marcelo Horta, em comunicado enviado à imprensa.



Os artistas contemplados na exposição são Adriano Bassegio, Alcina Morais, Ana Abrão, Ana Bianca Marin, Beto Machado, Carmen Paulino, Graziela Gilioli, Mario Chrispim, Marcelo Soares, Marcelo Horta – idealizador da mostra -, Paulo Carotini e Walter Macedo Filho.

A proposta é que cada fotógrafo apresente quatro imagens autorais e, além disso, explique o contexto criado para os títulos das obras. “Cada fotografia nos remete às diferentes possibilidades do fazer fotográfico contemporâneo, de forma técnica e aliado a um fluxo contínuo de sentimentos vivenciados com a intensidade inerente à sensibilidade artística de cada um”, esclareceu Angela de Oliveira, em nota.

Serviço

Exposição 12/4

Cascais, Portugal. Avenida Valbom, 16. 8 de outubro a 8 de novembro. Fotógrafos brasileiros e portugueses apresentam quatro trabalhos de temática livre. Classificação indicativa livre. Também disponível no site da InPort.