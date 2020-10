Músicas de Mano Brown viram série de animação no Instagram

BY Bruna Yamaguti*

(crédito: Reprodução)

O rapper Mano Brown, vocalista do grupo Racionais MC’s, inovou ao transformar as músicas do seu último projeto em uma série de animação. As faixas do álbum solo Boogie naipe, lançado em 2016, ganharam muita cor com as animações feitas pelo artista, em parceria com o quadrinista Alexandre De Maio. A cada semana, duas novas músicas ilustradas serão disponibilizadas no Instagram, totalizando 12. Além disso, as produções também servirão de cenário para as versões lyric das músicas, que serão postadas no canal do YouTube da produtora Boogie Naipe.

As primeiras animações postadas na rede social foram das músicas Gangsta boogie e Mal de amor. A primeira ilustra uma conversa entre dois amigos, num ritmo que mistura o soul com o rap de forma envolvente e dançante. Já a segunda, um feat com Lino Krizz e Ellen Oléria, fala sobre o sofrimento decorrente de um amor não correspondido.







Por trás de todo o processo criativo que originou o novo projeto, além de Mano Brown, está o quadrinista e diretor de audiovisual Alexandre de Maio, 42, fã dos Racionais MC’s desde que era adolescente. “Trabalhar com o Brown é muito interessante porque ele se dedica muito em tudo o que faz. Cada detalhe de cada música foi bastante conversado, a gente fez, refez, trocou ideia. Não foi algo que eu simplesmente fiz e entreguei. A gente desenvolveu juntos e foi muito bacana. Uma parceria mesmo”, explica o quadrinista.







De Maio conta ainda que, além de há muito se inspirar nas músicas do rapper, o trabalho mais recente em parceria com Brown foi o que o salvou durante o período de pandemia. “O processo de criação das animações foi uma das coisas que me tiraram da depressão do isolamento. A gente ficava horas em chamadas de vídeo trocando ideia sobre a vida, sobre as canções, até achar a imagem que seria a essência de cada música.”

“Eu cresci ouvindo as músicas dele e elas mudaram a minha vida. Esse projeto foi a realização de um sonho, ainda mais em meio à pandemia, onde só chega notícia ruim”, completa De Maio.



*Estagiária sob supervisão de Fernando Jordão