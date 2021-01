Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (21/1)

OQ Oscar Quiroga

Ambiguidade e livre arbítrio



Data estelar: Lua quarto crescente em Touro.



A ambiguidade é inerente à experiência humana, porque somos bestiais e divinos ao mesmo tempo, porque nossa mente nos castiga e liberta ao mesmo tempo, porque os desejos nos escravizam, mas também servem para obtermos nossas conquistas. Por onde o olhar investigativo percorrer, sempre encontraremos que tudo, no ser humano, se apresenta de forma ambígua. Não poderia ser diferente, dado que a essência de ser humano se apoia no livre arbítrio, na decisão íntima que impõe a orientação de nossas naturezas, o uso que damos à mente e a maneira com que administramos nossos desejos. Neste momento da história começamos a entender isso, porém, ainda arvoramos esse conhecimento como uma teoria, porque na prática continuamos a buscar os “outros” a quem culpar pelas decisões que cada um de nós, íntima e livremente, toma.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Sem ordem e planejamento, tudo que é bom pode se transformar em ruim, numa decepção. Este é o momento em que tudo precisa ser ordenada de forma meticulosa por você, para evitar que as boas ideias se percam na névoa do tempo.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda que você prefira esperar para ver o que acontece, tudo anda se precipitando de tal maneira que será impossível deixar para depois o que você precisaria fazer agora, sem mais delongas. Aja, dentro de sua capacidade.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muitas das coisas que afetam você atualmente, tanto no sentido negativo quanto no positivo, têm lógica e fazem sentido. Muitas outras, porém, surgem do mistério da vida e ainda levará muito tempo para você as decifrar.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda que você não aprecie completamente as pessoas com que precisa compartilhar esta parte do caminho, mesmo assim elas são úteis, além do quê, não há outras disponíveis. Por isso, terão de ser elas mesmas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mude os planos para se adaptar aos acontecimentos, pois, se você continuar se agarrando ao que conhece, o alcance de sua ação será reduzido ao longo do tempo. É hora de você se atrever a fazer tudo diferente.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O espírito de aventura se faz presente, instigando sua alma a se lançar a um terreno desconhecido. Porém, essa é a verdadeira natureza da aventura, seguir um pressentimento até isso se transformar em obra consumada.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Este é um momento de desordem, mas isso não acontece como castigo por algum erro que você tenha cometido. É o momento da história que faz acontecer tudo ao mesmo tempo. Agora convivem lado a lado os anjos e os demônios.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Neste momento, sua alma é alvo de críticas, porém, não poderia ser diferente, porque você lida com pessoas muito diferentes daquelas com que se acostumou. Não ter tudo sob seu controle não é algo negativo por si só.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Este momento encerra inúmeras potencialidades, que só se transformarão em realizações na mesma medida em que você se dedicar a elas. É um longo caminho que você tem pela frente, mas que é bastante criativo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você se envolver em novas encrencas, no bom sentido da palavra, é aceitar o chamado da força criativa que começou a circular através de sua vida. É mais importante a renovação, do que a continuidade.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As coisas mudaram muito mais rapidamente do que você esperava, mas isso não há de ser considerado um problema, porque é a solução. Você apenas precisa se desapegar de tudo que lhe é conhecido e abraçar a aventura.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para que os planos sejam eficientes, você precisa sair de tudo que deu certo outrora, porque os tempos atuais não têm nada sequer parecido com o que você viveu. A experiência conta, mas a ousadia conta mais ainda.