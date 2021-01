Cantora Diva Menner, do 'The voice', chama a atenção em foto nua

CB Correio Braziliense

Cantora Diva Menner falou de liberdade e de sonhos ao posar nua no Instagram - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Quando a cantora Diva Menner se apresentou no palco do The voice Brasil conquistou os quatro jurados do reality show - IZA, Lulu Santos, Carlinhos Brown e Michel Teló --, escolhendo ir para o time IZA. Mais do que ser uma grande voz no programa, Diva foi a primeira trans classificada para o The voice Brasil.

Agora famosa, ela fez barulho ao postar nas redes sociais uma foto em que aparece nua de costas. "Acredite no seu valor e prove a você mesmo que todos os sonhos são possíveis de alcançar", escreve na legenda.

Colega de time de Diva no The voice Brasil, Gui Valença foi um dos que comentaram a publicação. "Esse corpo fala alto!", escreveu o cantor.

Embora a maior parte dos comentários tenha sido positiva, alguns seguidores criticaram Diva pela exposição. Um deles chegou a dizer que falaria o mesmo "se você fosse mulher". Diva Menner teve que explicar a esses seguidores que ela é, sim, uma mulher.