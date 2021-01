Solange Couto explica que foi vacinada por morar no Retiro dos Artistas

CB Correio Braziliense

Solange Couto exibe carteira de vacinação: ''sensação de esperança'' - (crédito: Reprodução/ Instagram)

A atriz Solange Couto postou na tarde de quarta-feira (20/1) um vídeo tomando a vacina contra a covid-19, no Retiro dos Artistas. O momento despertou em Solange a "sensação de esperança, de ver que o começo do fim está chegando para mim e para todos". Mas nem todos os seguidores dela viram assim e questionaram o motivo de Solange ter sido imunizada nesta primeira fase.

"Estou muito feliz por ter tomado a vacina, por ver minha mãe tomando a vacina. Se eu pudesse teria dado a minha dose para um neto, para um dos meus filhos, mas não pode", disse a atriz.

No stories, Solange gravou um vídeo respondendo a acusações de que teria tido privilégios por ser famosa. "Eu sou residente do Retiro (dos Artistas) desde 23 de outubro por causa da minha mãe e por conta do meu trabalho. A razão de eu ter tomado a vacina é porque tenho 64 anos de idade, sou cardiopata e por estar residente fixa no Retiro", explica. "Eu não tomei vacina pagando, eu não tomei a frente de ninguém, eu não desrespeitei nenhuma lei, nenhuma norma", esclareceu a atriz.

Segundo as normas do plano de vacinação do Rio de Janeiro, maiores de 60 anos que moram em instituições para idosos, caso do Retiro dos Artistas, têm direito à imunização.