Cantor gospel Flávio Camargo morre de pneumonia após se recuperar da covid-19

CB Correio Braziliense

Morreu, aos 33 anos, o cantor gospel Flávio Camargo, vítima de uma pneumonia. O artista recebeu o diagnóstico de covid-19 em setembro de 2020, foi internado e chegou a ter 80% dos pulmões comprometidos. No entanto, após o tratamento, a alta foi autorizada.

O mal-estar com a respiração retornou em dezembro. No dia 5 de janeiro, Flávio voltou a ser internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Segundo a família do artista, ele estava com 90% dos pulmões comprometidos e precisou ser transferido para a UTI do Hospital Ronaldo Gazolla. O cantor faleceu na terça-feira (19/1).

No perfil oficial do cantor, familiares publicaram uma última postagem informando o horário do velório e sepultamento, acompanhado do trecho bíblico "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé". Flávio deixa um filho, Yohan, fruto do relacionamento com Suzanna dos Anjos.