Jornalista Marcelo Cosme posta foto com namorado nas redes sociais

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O jornalista e apresentador da Globo News, Marcelo Cosme, assumiu que está namorando. Em um jogo de verdade ou mentira que fazia com os seguidores nos stories do Instagram, Cosme foi questionado se estava namorando. Para responder, ele compartilhou uma foto com o namorado e apenas escreveu "sim" e um emoji apaixonado.

O jornalista não marcou o companheiro e nem deu detalhes sobre o relacionamento. Em outra pergunta, Cosme foi questionado ainda se pensa em ajudar ou dar dicas para outras pessoas serem felizes no amor: "Eu? Receita? Não! Mas te digo, viva sua felicidade. É sua, não dos outros".

Cosme, de 41 anos, já havia sido vítima de ataques homofóbicos na rede social em outubro do ano passado. Na ocasião, ele compartilhou com os seguidores que as ofensas não eram "mimimi" e, sim, ameaças e desrespeito. Ele comentou, ainda, que não aceitaria esses comportamentos e reforçou que homofobia e xenofobia são crimes.