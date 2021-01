'De pernas pro ar': Comédia brasileira terá remake alemão

CB Correio Braziliense

(crédito: Telecine/ reprodução)

Sucesso de bilheteria nacional, o longa-metragem De pernas pro ar ganhará um remake alemão. Segundo a Variety, a produção entregou à FilmSharks International os direitos da nova versão. "Comédias eróticas e voltadas para a família de alto conceito são os gêneros mais populares para lançamentos de férias e verão nos cinemas e em plataformas de streaming", disse Guido Rud, representante da FilmSharks, à revista estadunidense.

Intitulada de Sex shop inc., a nova versão foi vendida para a Televisa/Videocine no México e para a Soo Films na Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália e na Índia as negociações ainda estão correndo.

Dirigido por Roberto Santucci, De pernas pro ar gira em torno de uma empresária workaholic vivida por Ingrid Guimarães, que trabalha em uma empresa de brinquedos. Durante uma reunião, ela apresenta brinquedos sexuais, em vez de brinquedos infantis e é imediatamente demitida. Para se livrar dos produtos, ela opta por uma parceria com uma sex shop, onde a visão de negócios a converte na maior rede de objetos sexuais do país.

A franquia brasileira composta por três filmes comemorou 10 anos no fim de 2020 e levou mais de 10 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. Ainda não há previsão de exibição do remake no Brasil.