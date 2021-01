Aos 42 anos, atriz Samara Felippo assume o cabelo grisalho: "libertação"

CB Correio Braziliense

Samara Felippo: ''Quero ajudar outras mulheres também levantando a bandeira do esclarecimento e da autoestima" - (crédito: Juliana Coutinho/ Divulgação)

Desde os 20 anos de idade, a atriz Samara Felippo pinta os cabelos brancos. Por isso, agora, que ela assume o tom grisalho aos 42 anos, a palavra que vem à mente dela é "libertação".

Para Samara, a mudança de visual faz parte de um processo de autoaceitação. "Estou em uma fase radical que quero olhar mais para mim e me libertar dos padrões impostos, e quero ajudar outras mulheres também levantando a bandeira do esclarecimento, da autoestima e da libertação. Sempre tive fios brancos e pintei, mas fui inspirada por outras mulheres que assumiram e cá estou", afirma Samara que acelerou o processo com produtos específicos.

Samara postou o resultado numa rede social em que a legenda de um vídeo que mostra a transformação diz: "minha rebeldia de deixar que os grisalhos sejam parte livre e potente da minha vida deu nisso ai. Chega de conceito que grisalha não se cuida, é relaxada, desleixada, envelhecida."

Colegas de Samara reagiram bem à mudança. "Eu sempre amei esse cabelo e você só mostrou o quanto ele fica incrível! Tá linda demais", escreveu a atriz Thais Müller. Carolinie Figueiredo disse que Samara "abre caminhos pra todas nós" e o ator Marcio Kieling quis saber "se tem como fazer em homem".