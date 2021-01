Arnold Schwarzenegger recebe vacina contra covid-19 em Los Angeles

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, entrou na lista dos que foram vacinados contra a covid-19. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais do momento exato em que recebe a vacina dentro do carro, no Estádio dos Dodgers, time de baseball dos Estados Unidos.

O astro do cinema, de 73 anos, muito conhecido por seu papel no filme Exterminador do futuro, citou, ainda, uma frase épica - "Venha comigo se você quer viver" - e fez referência ao clássico da telona: "Hoje foi um bom dia. Nunca fiquei tão feliz de esperar numa fila. Se você conseguir, junte-se a mim e se inscreva para ser vacinado."

Nos comentários, fãs entenderam a referência do astro. “Se o Exterminador do Futuro fala para você tomar a vacina, você toma a vacina”, escreveu uma fã.