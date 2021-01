Mari Palma e Phelipe Siani anunciam noivado inspirados em Friends

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo pessoal/ Divulgação)

Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani, da CNN Brasil, trocaram alianças e estão noivos depois de 5 anos de namoro. A novidade foi contada por eles em vídeos no canal pessoal de cada um no Youtube.

O "charme" do anúncio é que são dois vídeos: um no canal dele e outro no dela. Nas imagens cada um mostra a própria reação ao momento. O vídeo foi criado por Phelipe e inspirado em Friends, seriado preferido de Mari.



A versão de Phelipe

A versão de Mari