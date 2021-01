Netflix confirma segunda temporada de 'Bridgerton'

CB Correio Braziliense

(crédito: Liam Daniel/Netflix)

A série Bridgerton foi renovada para a 2ª temporada. A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (21/1), que a produção ganhará continuação, mas ainda não informou quando a sequência chegará ao streaming. O próximo ciclo será inspirado no segundo livro da saga, O Visconde que me amava.

Em nota à imprensa, a plataforma também informou que elenco principal retornará e iniciará as filmagens ainda neste primeiro semestre de 2021.

"O elenco incomparável de Bridgerton irá retomar a produção no primeiro semestre de 2021. Esta autora foi informada por fonte confiável que Lorde Anthony Bridgerton pretende dominar a temporada social. Estarei com a minha caneta preparada para reportar toda e qualquer novidade dos acontecimentos românticos. No entanto, querido leitor, antes de incendiar a seção de comentários e pedir mais detalhes sórdidos, não estou inclinada a revelar mais informações no momento. A paciência, no final das contas, é uma virtude”, consta o comunicado.

Atenção, querido leitor! A fofoca que você tanto esperava está aqui: a renovação de Bridgerton veio e, sim, teremos uma 2ª temporada!! pic.twitter.com/2K1aHL3P1h — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 21, 2021

A primeira temporada da série é baseada no livro O Duque e eu e conquistou os telespectadores. Lançada em 25 de dezembro do ano passado, a produção ficou por semanas no ranking das 10 mais assistidas da plataforma e foi um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Centrada na família Bridgerton, a trama gira em torno do competitivo mundo da alta sociedade durante o período da regência britânica, no Reino Unido do século 19.