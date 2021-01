Influenciadora Liliane Amorim é internada em estado grave após lipoaspiração

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Liliane Amorim foi internada após complicações da cirurgia que fez de lipoaspiração no início do mês de janeiro. De acordo com nota publicada pela família no Instagram, ela está em estado grave, porém estável, internada na UTI.

Liliane precisou passar por uma nova cirurgia no dia 17 de janeiro na tentativa de reparar a plástica que não teve o resultado esperado: “No dia 15/1 ela deu entrada no hospital novamente e passou por uma nova cirurgia. Desde domingo, 17/1, ela está na UTI. Seu estado é grave, mas estável”.

“Entendemos e agradecemos a preocupação de todos, mas pedimos que tenham mais cautela com as informações que estão passando! A família não está acostumada com essa exposição, e o que pedimos é que orem por ela", informou a nota da família.

Nos comentários, seguidores e amigos de Liliane torceram pela melhora e compartilharam mensagens de orações e apoio à família da influenciadora.