Colaboração entre BTS e Ariana Grande deve ser lançada este ano

Uma colaboração entre o grupo de k-pop BTS e a cantora Ariana Grande é especulada há algum tempo pela imprensa internacional e pelos fandoms Army e Arianators. Mas, desta vez, uma fonte revelou que a parceria tão sonhado deve sair ainda este ano. A matéria que traz as informações foi publicada no site Allkpop.



De acordo com o portal, a mesma fonte vazou anteriormente o remix de Blinding lights de The Weeknd , 34 + 35, remix de Ariana; a colaboração de Saweetie e Doja Cat; o novo videoclipe de Katy Perry; e o último álbum de Zayn. Por esse motivo, os fãs estão esperando que este boato recente também possa ser confirmado. Não há informações oficiais, no entanto, sobre a colaboração, nem data para o lançamento.



Em setembro de 2020, os fandoms de ambos os artistas comemoravam a possibilidade de um feature, mais especificamente entre Ariana e Jungkook (um dos membros do BTS), devido a um trecho de uma música postado nas redes sociais da cantora. Os fãs do BTS perceberam a similaridade da melodia e o som do vocal de Ariana com um trecho gravado em estúdio por Jungkook.

Possível música



A BTS/ Jungkook X Ariana Grande collaboration in the works?!



Can't sleep tonight unless there is a confirmation. pic.twitter.com/I6VfC5kmDi — Spin or Bin Music (@spinorbinmusic) September 20, 2020

"Uma colaboração em andamento entre BTS/Jungkook X Ariana Grande? Não vou conseguir dormir hoje a noite, a menos que haja uma confirmação", escreveu o autor da publicação.

Expectativas

Gente um feat da Ariana com o BTS não só quebraria a internet, youtube e Spotify, vai ser um dos maiores atos da MÚSICA o poder que eles tem separados já é assustador agora imagina juntar a maior artista pop da atualidade com o maior grupo o resultado vai ser a MÚSICA DO MILÊNIO — ? (@sugaminart) January 20, 2021

?>



Tem até thread para explicar a grandeza da colaboração





Why Ariana Grande x BTS collaboration will be the biggest collaboration in history, a thread: pic.twitter.com/9VPXkZTUpu — $? (@grandegguki) January 20, 2021

"Por que a colaboração Ariana Grande x BTS será a maior colaboração da história, uma thread", escreveu o fã. Dentre as opções, com diversas imagens, a thread listou e comparou itens como: visuais; clipes; letras; turnês; posições nos rankings de música; performances ao vivo; e o respeito entre os artistas.

Interação nas redes

Tanto Ariana quanto o BTS trocaram elogios nas redes sociais. Em 2019, o perfil do BTS no Twitter postou uma foto de Jugkook, na qual a legenda falava da performance da estrela pop. “Eu senti e aprendi muito depois de vê-la no palco. Estou realmente desafiado pelo palco (presença de palco) dela e vou me esforçar mais!”, escreveram.



I felt and learned a lot after seeing her stage. I am really challenged by her stage and will try harder!#ArianaGrande pic.twitter.com/Jj0xREEK2W — (@BTS_twt) May 7, 2019



Já em janeiro do ano passado, Ariana respondeu uma publicação do grupo no Twitter sobre as experiências ao lado dela durante os ensaios para o Grammy Awards 2020. Na época, Ariana disse: “Honestamente, eu pude assistir eles ensaiarem para algo e foi a coisa mais incrível que eu já vi. Não estou brincando. Eu estava gritando. Eu não conseguia para de falar sobre. Ainda não consigo ”, escreveu. Confira o registro do encontro:



look who i bumped into at rehearsal :) pic.twitter.com/7VUjB3CMLX — Ariana Grande (@ArianaGrande) January 23, 2020