Estão abertas as inscrições para as mostras competitivas do Santos Film Fest

CB Correio Braziliense

(crédito: Santos Film Fest/Divulgação)

O Santos Film Fest -- Festival Internacional de Cinema de Santos abriu, na última segunda-feira (18/1), as inscrições para as mostras competitivas da edição que será realizada em 2021 entre 16 e 23 de março de forma virtual. As inscrições são gratuitas e vão até 8 de fevereiro.

Serão aceitos filmes de todos os gêneros e tamanhos (curtas e longas) desde que sejam dirigidos por mulheres. O objetivo desta edição é estimular e reconhecer a produção feminina no audiovisual. As obras selecionadas serão premiadas pelo voto popular e do júri. O resultado será divulgado em 26 de fevereiro no site oficial, onde também pode ser feita a inscrição.

As produções inscritas poderão ser selecionadas nas categorias: Mostra Competitiva (Troféu Toninho Campos), para curtas e longas-metragens de ficção ou documentário, live-action ou animação, de temática livre, dirigidos por mulheres, finalizados a partir de 1º de janeiro de 2018 e inéditos no Santos Film Festival; Mostra regional Baixada Santista (de curtas); Mostra nacional de curtas e longas; Mostra internacional de curtas e longas, neste caso os filmes inscritos devem estar legendados em inglês, espanhol ou português; e Mostra Humanidades (Prêmio Humanitário do júri e do voto popular), em que podem se inscrever filmes finalizados a qualquer ano desde que tratem de temas ligados à cidadania, aos direitos humanos e à educação.

A edição on-line do Santos Film Fest -- Festival Internacional de Cinema de Santos será composta por aproximadamente 60 filmes divididos em categorias e mostras. Além disso, o evento terá atividades formativas como workshop com profissionais da área do audiovisual e rodas de conversa.

Criado em 2014, ainda como a Mostra Cine Brasil Cidadania, o evento exibiu ao longo desses anos mais de 300 produções nacionais e internacionais, promovendo mais de 80 ações formativas e gratuitas. A primeira edição virtual ocorreu ano passado por causa da pandemia sob o tema "De retomada à retomada: Resistiremos!", com exibição de 70 filmes pelo streaming. Agora, na segunda edição on-line, o evento busca destacar a importância da representatividade no audiovisual, celebrando artistas mulheres, negros e LGBTQIA+.

Santos Film Fest -- Festival Internacional de Cinema de Santos

De 16 a 23 de março no site https://santosfilmfest.com/. Produções dirigidas por mulheres podem se inscrever nas mostras competitivas até 8 de fevereiro também pelo site oficial. O resultado será divulgado em 26 de fevereiro.