Programação deste fim de semana tem opções para toda a família

(crédito: Thiago Araújo)

Trazendo opções diversificadas para o período de férias, o fim de semana de 22 a 24 de janeiro tem programação cultural e entretenimento para toda família. As crianças poderão aproveitar oficinas, parque inflável, contações de histórias e shows de mágica e palhaçaria. Já os adultos, poderão conferir feiras de plantas e produtos artesanais, saraus, exposição virtual de cultura popular e show que mistura rock e humor. Para quem optar pelas atividades presenciais, é importante tomar todos os cuidados para garantir segurança e prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Confira:

Diversão para os pequenos

Programação 22 a 24 de janeiro. (foto: Brasil Center Shopping)

Estendendo as atividades até 31 de janeiro, o Brasil Center Shopping (BR 040 Av. Marginal - Parque Esplanada III - Valparaíso de Goiás) preparou algumas atrações gratuitas para as crianças. Entre elas, um parque inflável, que conta com vários brinquedos para os pequenos, como: sinuca humana, chute a gol, escalada, labirintos, guerra de cotonetes, tiro ao alvo e cama elástica. Além disso, há uma praça especialmente para os menores de 5 anos. Os brinquedos terão a capacidade reduzida, sendo o uso da máscara obrigatório, e são higienizados constantemente para evitar a disseminação da covid-19. Aos fins de semana, sábado e domingo, a programação conta com oficinas de slime, pipa, cupcakes e de pintura, utilizando a técnica tie-dye.



Mágica e palhaçaria



Programação 22 a 24 de janeiro. (foto: Pier 21)

Em um mesmo artista reúnem-se duas grandes atrações circenses: o mágico e o palhaço. O show do mágico Landim ocorrerá no domingo (24/1), em sessões às 16h e 18h, na praça Rosa dos Ventos, do Pier 21 (Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 – Lote 32). O espetáculo Mágica e ilusionismo – uma vivência cultural, artística e recreativa é voltado para crianças e adultos, e se apresenta como resultado da experiência acumulada por Landim desde a primeira atuação, aos 14 anos. O show tem números clássicos de truques de mágica, como bengalas, plumas, flores, lenços, aros e caixas voadoras (fly boxes), e brinca com o público, numa mistura planejada de diversão e surpresa. O palhaço surge ao longo do show em meio as tintas e trejeitos bem-humorados. A entrada é gratuita, sujeita a lotação permitida.



Programação CCBB Educativo

Programação 22 a 24 de janeiro. (foto: CCBBEducativo)

Dando continuidade às ações iniciadas no dia 20 deste mês, o CCBB Educativo traz no ambiente virtual, às 10h desta sexta-feira (22/1), a oficina Lugar de criação - A escala de cores da minha casa. A proposta é descobrir as cores das casas de artistas e dos próprios participantes, por meio da arquitetura, dos objetos e de elementos ao redor. A atividade pode ser conferida nas redes sociais do CCBB Brasília Facebook, Twitter, e Instagram e site do CCBB Educativo.



Já no sábado (23), no CCBB Brasília (SCES Trecho 2 – Brasília/DF), a programação da oficina Lugar de criação - Jogos de arte é presencial. O encontro será voltado à criação em artes, explorando brincadeiras e jogos de criação que envolvem estratégias das artes visuais, teatro, música, práticas corporais e escrita. A oficina ocorre às 15h e tem duração de uma hora, com capacidade para quatro grupos (núcleos familiares) de até seis pessoas. Os ingressos são gratuitos e serão disponibilizados no site eventim.com.br ou no site do CCBB Educativo, a partir das 9h, no dia do evento. Gratuito. A atividade tem classificação indicativa a partir de 3 anos.



Feira de plantas, sarau e contação de histórias



Programação 22 a 24 de janeiro. (foto: Luara Baggi )

A Infinu - Comunidade Criativa também promove neste fim de semana atividades que envolvem toda a família, por meio da Feira de Plantas Fres.Cor e o Sarau marcante que ocorre no sábado e no domingo, na quadra 506 da W3 Sul. A programação no sábado (23/1), começa com a abertura da Feira de Plantas Fres.Cor, a partir das 10h, trazendo expositores de todo o DF. No mesmo dia (23), ocorre a edição extraordinária do Sarau marcante, encontro literário com contação de história para as crianças, sarau com microfone aberto e venda de livros.

No domingo, também das 10h às 22h, a feira contará com seis expositores de plantas ornamentais e arte verde do Distrito Federal. Entre os produtos estarão chás, plantas, macramês, terrários e kokedamas. Das 11h às 15h, o Sarau marcante dará espaço novamente para escritores, poetas, artistas e público presente se expressarem de maneira livre e informal. A ação ocorrerá na Praça das Avós, área externa da Infinu (da W3 Sul). Além do sarau, também haverá contação de história para os pequenos com Marco Miranda, Flávia Ribas e Débora Bianca, bem como a venda de livros no local, seguindo todas as orientações relacionadas à prevenção contra coronavírus.

Para completar, o público terá a oportunidade de visitar a exposição Extrasensorial Alegria, de arte naif, desenvolvida pelo artista plástico venezuelano Maldonado Díaz. A mostra inaugura a Galeria Vertical, com capacidade máxima de duas pessoas por visita, e fica em cartaz até o fim de janeiro.



Exposição de cultura popular

Programação 22 a 24 de janeiro. (foto: Webert da Cruz)

O público poderá celebrar os 16 anos do Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro por meio da exposição virtual que estreia neste sábado (23/1), no Museu do Imaginário. O expressivo grupo da cultura popular, que já é parte da memória candanga, apresenta o mundo mítico e um Cerrado lúdico, composto por criaturas que dançam ao ritmo original do samba pisado. São sete salas temáticas para conduzir visitantes de forma acessível e inédita: Reinação candanga; Os festejos; As vestes do invisível, As criaturas cerratenses; Samba pisado em terreiro estrelado; As andantes figuras ou Os alados cortejos; e A mitologia candanga. Em cada espaço, importantes referências são reveladas por figurinos, instrumentos, bonecos e mitologia. Tudo isso ilustrado por vídeos, fotografias, textos, partituras musicais, entrevistas, desenhos, contações de histórias e música. A exposição vai até 28 de fevereiro. Gratuito.



Projeto de rock e humor

Programação 22 a 24 de janeiro. (foto: Rock+humor)

Também estreia no sábado (23/1), às 20h30, no Teatro Brasília Shopping (SCN Quadra 05 - Asa Norte, Brasília - DF), o espetáculo Rock + humor, com o casal composto pela atriz Gabi Roncatti e o cantor Landau. Nele, o stand-up e o repertório musical irreverente do rock dialogam entre si, reunindo as paixões e as temáticas relacionadas ao cotidiano do casal. A peça também trata de temáticas relacionadas à sexualidade sem tabus, sendo o principal quadro intitulado Orgasmos femininos. A entrada é gratuita e para maiores de 18 anos, com ingressos limitados. Para cadastrar nome na lista, os interessados devem mandar um e-mail para rockmaishumor@gmail.com.