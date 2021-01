Sessão da Tarde: 'As viagens de Gulliver' é exibido nesta sexta (22)

CB Correio Braziliense

A aposta para a Sessão da tarde desta sexta-feira (22/1), na Rede Globo, é o filme As viagens de Gulliver. O longa tem o ator e músico Jack Black como protagonista, o qual interpreta o jornalista Gulliver em uma viagem que dá errado. Em razão disto, ele para na ilha onde tudo é miniatura, a Lilliput.

Na comédia As viagens de Gulliver, Lemuel Gulliver recebe a tarefa de construir uma pauta para um jornal no triângulo das Bermudas. Por causa de uma tempestade, quando estava a caminho do destino, o protagonista cai na ilha de Lilliput, das pessoas pequenas, onde precisa conquistar a confiança da população local.