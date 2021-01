Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (22/1)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Interior e exterior



Data estelar: Marte e Júpiter em quadratura; Lua cresce em Touro.



Tua luta contra algo ou alguém que representar o que te atormenta, só será bem-sucedida na mesma medida em que lutares contra isso mesmo em ti, porque se tua luta for exclusivamente exterior, poderás até vencer, mas será uma vitória temporária, já que, lá na frente, terás de repetir e repetir a mesma batalha até equilibrares o jogo. Assim na Terra como no Céu, e assim no exterior como no interior também, quando não há a devida correspondência, todo teu esforço é em vão, porque não completas a jornada mitológica da alma guerreira, que une céu e terra na intimidade do coração. Estas afirmações se tornaram moeda corrente, tu já as leste e ouviste e, inclusive, as repetes por aí. Porém, ainda são teorias desconectadas de tua realidade cotidiana. Coloca em prática o que conheces, só assim te libertarás



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Erguer uma estrutura definitiva para que sirva de ponto de apoio estável e sólido, esse é o desafio atual. Você preferiria que tudo fosse mais dinâmico, porém, o que as pessoas precisam é de previsibilidade e consistência.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Não há descanso disponível, mas uma longa série de atitudes concretas que você precisará tomar para demonstrar, uma e outra vez, seu valor. Nada dê por garantido, tudo irá requerer muita destreza de sua parte.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda que sua alma esteja convencida de que suas razões são maiores e melhores, mesmo assim chegará o momento em que você terá de fazer algumas concessões, porque só assim as coisas retomarão dinamismo e avançarão.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mais cedo ou mais tarde, quando for o caso, você dará o primeiro passo e a partir de então as coisas começarão a fluir, e seu estado mental atormentado se acalmará. É questão de escolher se vai ser cedo ou tarde.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há conflitos que são criativos e promovem soluções, outros, no entanto, são destrutivos e desanimadores, porque só provocam impasse onde deveria haver o fomento de dinamismo, para que tudo corra o melhor possível.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não se pode ir muito longe sem se atrever a dar o primeiro passo. É uma questão de atrevimento, pois, mesmo que tudo pareça ser muito difícil, impossível até, logo depois de dar o primeiro passo a visão será diferente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Será impossível manter a ordem e avançar ao mesmo tempo, porque o momento requer algumas atitudes firmes que, com certeza, subverterão todos seus planos mas que, ao mesmo tempo, servirão para dar um gás aos acontecimentos.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você pode sentir que seus princípios básicos estão sendo ameaçados pelas opiniões e atitudes que as pessoas ao seu redor tomam, porém, é necessário ter em conta que o mundo está mudando, e isso é apenas o reflexo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma fica um pouco atrapalhada. Porém, esse estado de ânimo precisa durar pouco, porque sem você administrando tudo, as coisas seriam mais atrapalhadas ainda.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A conta não fecha mesmo, se você as fizer apenas pela matemática. Porém, há fatores que não cabem numa planilha, mas que são de natureza valiosa, porque representam suas visões e pressentimentos. Aí sim.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando a oposição e resistência provêm das pessoas que supostamente deveriam apoiar e incentivar você, a alma se ressente e fica desorientada. Porém, melhor você passar por isso o mais rapidamente possível.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Evite se estender em preocupações, só porque grande parte do que acontece foge ao seu controle. Este é um momento de profundas mudanças e não seria possível você ter domínio sobre cada detalhe do que acontece. Isso não.