"21h21, do dia 21, do ano 21, do século 21": Data viraliza nas redes

(crédito: USP/ reprodução )

Hoje é exatamente o 21ª dia do 21° ano do século 21. Uma data especial? Não sabemos, mas os usuários das redes sociais tentaram encontrar todos os tipos de significados e teorias para a data.

O número 21 foi parar nos Trends Topics do Twitter. Até os famosos entraram na brincadeira. O cantor Mumuzinho tuítou que a data não significa nada, mas que "podia rolar um churrasco".

Hoje é dia 21, no ano 21 do século 21 ! O que isso quer dizer? Nada, mas podia rolar um churrasco. — Mumuzinho (@MumuzinhoC) January 21, 2021

Já o youtuber Felipe Netto lembrou que a data coincidiu com o seu aniversário.

Meu aniversário hoje caiu no dia 21, do ano 21, do século 21.



Agora vai. — Felipe Neto (@felipeneto) January 21, 2021

Uma outra internauta chamou para tomar uma taça de vinho quando o relógio marcar 21h21.

Hoje as 21:21 hs temos que beber uma boa taça de vinho, porque nesse momento será 21 horas 21 minutos do dia 21 no ano 21 do século 21. Abraço — Marcela Bolsonaro®?????????? (@MarcelaMarao) January 21, 2021

Veja a repercussão

Hoje é dia 21, do ano 21, do século 21





Sabe o que isso significa?



JEAN PYERRE POR FAVOR VOLTE A USAR CAMISA 21 pic.twitter.com/PJcSzQi7lE

— GRÊMIO DEPRÊ (@GremioFBPADepre) January 21, 2021

Hoje é dia 21 do ano 21 do século 21. pic.twitter.com/wWC3ltQcdP — FutRaiz_FC (@futraiz_fc) January 21, 2021

9:21pm, nesse momento serão 21 horas e 21 minutos, do dia 21, no ano 21 e no século 21???? — Diogo Coutinho (@diogocoutinho03) January 21, 2021

Hoje dia 21 de 2021 do século 21 faz exatamente 1 ano que aconteceu esse momento incrível ♥?

pic.twitter.com/SgDTdSvqAw — Anitta ???? | ???? (@walkanitta) January 21, 2021