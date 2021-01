Dia 21 do ano 21 do século 21: numerólogo comenta data cabalística

TM Thays Martins

(crédito: Arquivo pessoal )

Hoje é o dia 21 do ano final 21 do século 21 e a data pode ser um "portal de energia", segundo Pedro Martins, numerólogo do Cabla Numerologia. "Os números são importantes para humanidade, não é a toa que escolhemos o nascimento de Jesus para simbolizar o recomeço da contagem dos séculos. Datas que se repetem ou coincidem são um portal de energia, e essa energia depende dos números", explica ele.

De acordo com ele, os números refletem exatamente o momento que estamos vivendo de esperança com o início da vacinação contra a covid-19 e de necessidade da diplomacia. "O número 2 carrega uma grande necessidade de diplomacia, comunicação e equilíbrio, o número 1 é ação, materialização, é o começo de tudo. Podemos associar facilmente essa energia com a fase que estamos vivendo atualmente, vemos no mundo todo um novo começo, uma mudança no cenário mundial, que também exige diplomacia e harmonia (muitas negociações diplomáticas, como podemos observar nas notícias). Estamos saindo da maior crise pandêmica dos últimos 100 anos e a tendência desse ano (um ano de número 5) é de bastante mudança", ressalta ele.

Para quem aproveitou o dia de hoje para fazer novos negócios, Pedro diz que fez certo. "Não só pelo número 21 mas também por ser lua crescente em touro (que se iniciou na quarta-feira, 20/1). É um período propício para abertura de negócios e começos no geral, sempre com preparo e responsabilidade", elenca ele.