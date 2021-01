Mira Furlan, a Danielle de 'Lost', morre aos 65 anos

RD Ricardo Daehn

A atriz croata Mira Furlan deu vida à personagem Danielle, em Lost - (crédito: Reprodução/ Internet)

Sem causas confirmadas, a morte da atriz crota Mira Furlan, aos 65 anos, foi notificada pelas redes sociais da atriz. Em post, publicado por algum familiar após a morte dela, Mira se despediu, citando trecho de obra escrita pelo roteirista John Michael Straczynski: "Somos todos restos de estrelas", sublinhou ela, se dizendo destemida do que viria com a morte.



O autor do roteiro também veio a público para ressaltar qualidades da atriz — que, além de Delenn, personagem de Babylon 5, viveu Danielle, na consagrada série Lost —, detentora de sensos de "gentileza

e companheirismo" entre todos. Na indústria do audiovisual desde 1976, Mira viveu personagem criado por Emir Kusturica, no filme iugoslavo vencedor da Palma de Ouro em Cannes Quando papai saiu em viagem de negócios. A fita perdeu o Oscar de melhor filme internacional, em 1986, para a produção argentina centrada nos efeitos da ditadura em A história oficial.

O texto, na íntegra de Mira está na internet, e registra: "Eu olho para as estrelas. É uma noite clara e a Via Láctea parece muito próxima. É para lá que vou em breve. ‘Somos todos restos de estrelas’, me lembro da fala da Delenn no roteiro do Joe. Não é uma perspectiva ruim. Eu não tenho medo. Enquanto isso, vou fechar os olhos e sentir a beleza ao meu redor. E vou respirar debaixo do céu cheio de estrelas. Respire. Expire. É isso".