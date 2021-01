Escritor Mia Couto testa positivo para a covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Companhia das Letras/Divulgação)

O escritor moçambicano Mia Couto testou positivo para a covid-19. Ele cumpre o 12º dia de isolamento domiciliar, desde que foi diagnosticado, apresentando sintomas leves, como cansaço e dores musculares. Em entrevista à agência Lusa, ele informou a infecção.

"Quando me comunicaram, o medo que me assaltou foi o de um tipo de morte solitária, foi essa a construção que fiz", contou o autor à Lusa. "Nós já temos vacina. Chama-se máscara, chama-se distanciamento. Portanto, temos as vacinas que serão, até daqui a alguns meses, a nossa arma principal", completou.

No ano passado, em entrevista ao Correio, Mia Couto reforçou que acredita no futuro da ciência e que a poesia é uma boa aliada na pandemia. “É preciso não esquecer que obras de referência mundial, como A peste, de Albert Camus, foram produzidas como forma de resistência perante um medo coletivo que é suscitado pelas epidemias", pontuou na época.

Desde a última semana, as autoridades de saúde moçambicanas têm alertado para o aumento do número de óbitos e casos de infeção pelo novo coronavírus, referindo que está se esgotando a capacidade de internamento nas unidades hospitalares. Moçambique tem um cumulativo de 283 mortes e 30.225 casos.