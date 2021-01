Seu Jorge surpreende fãs e aparece ruivo

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ Reprodução)

O ator, cantor e compositor Seu Jorge surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (22/1) ao aparecer ruivo no Instagram. A postagem era para anunciar os (muitos) planos do artista para 2021, mas acabou chamando a atenção também pelo visual de Seu Jorge.

Na legenda da foto, Seu Jorge enumera que em 2021 estará nos cinemas como Marighella, "uma das minhas maiores expectativas com certeza", Medida provisória e Pixinguinha -- Um homem carinhoso; no streaming com a segunda temporada de Irmandade; na música com os discos The other side e Baile ala baiana; e nos palcos com o projeto Irmãos, ao lado de Alexandre Pires.