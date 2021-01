Globo já admite nova reprise no lugar de 'Flor do Caribe'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Estava tudo praticamente certo para a novela inédita Nos tempos do imperador, de Alessandro Mazon e Thereza Falcão, substituir a edição especial de Flor do Caribe na faixa das 18h da Globo. Mas, segundo o site Notícias da TV, a emissora já admite que o plano pode não dá certo e que o melhor seria apostar em nova reprise.

Nos tempos do imperador começou a ser gravada antes da pandemia, mas os trabalhos foram interrompidos. Além disso, ela foi a última novela a volta aos sets. Salve-se quem puder e Amor de mãe foram prioridade, por já terem começado a ser exibidas.

Ainda segundo o Notícias da TV, a ideia da Globo era estrear Nos tempos do imperador com cerca de 70 capítulos de frente. Restando pouco mais de 30 capítulos de Flor do Caribe para serem exibidos, o tempo ficará muito curto, avalia a direção da emissora.

Com isso, títulos começam a ser estudados para ganharem uma "edição especial" (modo como a Globo vem chamando as reprises ocasionadas pela pandemia): A vida da gente (2011) de Lícia Manzo, Além do tempo (2015), de Elizabeth Jhin, e Lado a lado (2012), de João Ximenes Braga e Claudia Lage.

Em nota, a Globo diz que "está constantemente revendo seu planejamento de datas de estreia de acordo com o impacto da pandemia nas gravações. Não há, portanto, uma previsão para que Nos Tempos do Imperador vá ao ar, por enquanto. Mas as gravações seguem em curso, dentro do protocolo de segurança dos estúdios. Diante desse cenário, a emissora tem analisado novas possibilidades de obras para uma reexibição, caso seja necessário."