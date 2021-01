'Negritude', segundo LP de Zezé Motta, de 1979, estreia no streaming

CB Correio Braziliense

(crédito: Jardiel Carvalho/ Divulgação)

Depois da boa notícia de que Zezé Motta foi vacinada contra a covid-19 ao lado de outros artistas, a outra que chega é sobre a estreia do LP Negritude, nas plataformas de streaming. Pela primeira vez, desde 1979, ano em que foi lançado, o álbum com canções de samba está disponível nos aplicativos.

Embora Negritude seja no estilo predominante do samba, Zezé Motta não queria se limitar ao gênero. “Desde o começo, a Warner queria que eu gravasse samba. Mas eu não queria ser rotulada de sambista. Nada contra, mas eu queria ser livre para cantar vários gêneros. E era também uma atitude política por perceber que queriam me pregar esse rótulo pelo fato de eu ser negra”, disse em material divulgado pela assessoria.

Em Negritude, a variedade da música brasileira é retratada com canções de João de Aquino, João Bosco, Wilson Moreira, Maria Bethânia, Rosinha de Valença, Paulo César Feital, entre outros artistas. O som do álbum foi remasterizado, o que garante maior qualidade de áudio, e conta com as faixas Manhã brasileira, Senhora liberdade e Ai de mim.

Zezé Motta vacinada

Ao lado de outros 57 artistas idosos, Zezé Motta foi vacinada contra covid-19 na última quarta-feira (20/1). O período para a artista não foi nada fácil. Ela perdeu três familiares em decorrência da doença, inclusive a mãe, que morreu em maio. Nas redes sociais, ela agradeceu a Deus e a todos os cientistas que batalharam para criar a vacina.