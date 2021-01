‘Quanto mais cedo, maior’: Drauzio Varella estreia nova série na Globo

CB Correio Braziliense

(crédito: Prodigo Films/ Divulgação)

Apresentada pelo médico Drauzio Varella, Quanto mais cedo, maior estreia neste sábado (23/1) na programação da Globo. Com nove episódios, a série apresenta ao público temáticas relacionadas à primeira infância. A partir de histórias de famílias brasileiras, o intuito é ilustrar a importância dos cuidados e da atenção nessa fase da vida. Quanto mais cedo, maior será exibida como destaque no programa É de casa, transmitido das 7h às 12h, aos sábados.

Temática

A primeira infância é o período de 0 a 6 anos da vida de uma criança. E, segundo a premissa da série, se bem cuidada, é quando uma criança pode desenvolver maiores chances de se tornar um adulto saudável, equilibrado e com emprego melhor. "O desenvolvimento da criança se dá pela maneira como ela se relaciona com tudo que está em sua volta. Falar, cantar, brincar e ler para bebês e crianças são os melhores estímulos para aprendizagem", explica o médico e escritor Drauzio Varella, na abertura de um dos episódios.

Ao longo dos nove capítulos, a série contemplará assuntos como: os primeiros cuidados com o bebê (pré-natal e amamentação), a presença do pai, atenção e afeto, educação infantil e estímulos (como brincadeiras e leitura), além da relação com a cidade e o entorno. Para isso, também irá destacar os diferentes contextos brasileiros, trazendo experiências e depoimentos de cidades como Fortaleza (CE), Joinville (SC), Recife (PE), São Paulo (SP) e Carapicuíba (SP).

Com produção da Prodigo Films e parceria entre Fundação Bernard Van Leer, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Instituto Samuel Klein, Itaú Social e Porticus América Latina, Quanto Mais Cedo, maior começa neste sábado (23/1), no programa É de Casa, exibido pela rede Globo. O último episódio está previsto para 20 de março.