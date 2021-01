Aos 60 anos, ex-servidora pública Neia lança carreira musical

PI Pedro Ibarra*

Descobrir um novo amor na melhor idade. É isso que Neia está vivendo, uma mulher que, por mais de 30 anos foi funcionária pública, e hoje, aos 60 anos, persegue um novo sonho: a música. Neia lançou Quero, primeira canção da carreira e já projeta o futuro e a nova vida como cantora.



“Quando o nosso coração faz uma escolha, ele não retroage. Eu me apaixonei pela música e segui”, conta Neia, nascida Oneilde Neves. A agora cantora decidiu, após a aposentadoria do serviço público, fazer aulas de canto. O que era uma atividade despretensiosa, se tornou um foco de estudos e um novo amor que ela nunca imaginou que teria. “A carreira musical foi uma grande surpresa da minha vida”, ressalta.



A ideia era só praticar uma atividade leve, após anos trabalhando no Tribunal de Contas da União (TCU), mas o incentivo dos professores dizendo que ela levava jeito para coisa, fez que quisesse se aprofundar mais. “No início de 2020, assumi fazer um projeto e comecei a procurar estúdios de qualidade que aceitassem tocá-lo comigo e, em julho, começou a ação, aulas de canto, teoria musical, dança e intensifiquei a atividade física”, explica a cantora, sobre como tem se preparado para seguir a carreira musical.



Motivada, Neia lançou Quero, single de estreia, música que mistura samba com gêneros mais atuais. “Alegria resiste em se expandir. O ânimo é alma da vida”, canta a artista. Agora ela trabalha para lançar o primeiro álbum, previsto para fevereiro. “Eu sou uma pessoa determinada, se falar que eu tenho que fazer uma coisa, vou atrás”, afirma.

The Voice+

Não é só Neia que está investindo na carreira de forma tardia, pessoas de mais de 60 anos agora têm uma importante porta de entrada para o mundo da música com o The Voice+. A cantora de Brasília não está participando, mas garante que ideia é seguir adiante. “Eu fiz a escolha de cantar, estou tentando de toda maneira para conseguir se tornar uma cantora profissional”, garante.



“Essa minha vida de cantar depois dos 60 anos é uma vida de transformação”, diz Neia, que também mostra que é uma mudança para melhor. “Estou feliz, estou bonita, tenho 60 anos, estou cantando e eu tenho apoio, nada mais faz falta”, pontua a musicista. “Hoje eu tenho horizonte, tenho sonhos”, completa. Neia é mais um nome que assim como tantos outros do The Voice+ que está vendo o mundo com outros olhos a partir da música.

