Sessão da Tarde: 'Operação big hero' é exibido nesta segunda (25)

(crédito: Disney/Divulgação)

Em uma mistura de ação, aventura e comédia, Operação big hero é a aposta da Sessão da tarde desta segunda-feira (25/1), na Rede Globo. A animação, lançada em 2014, é baseada em personagens da Marvel e é o primeiro longa-metragem da Disney que tem inspiração no universo dos super-heróis.

Os irmãos Hiro Hamada e Tadashi são gênios da tecnologia e aprendem a usar o talento para o bem. Baymax, criação de Tadashi, parte em uma aventura com Hiro para solucionar um mistério, ao lado dos amigos Go Go Tomago, Fred e Honey Lemon. A fim de se tornarem os novos heróis da cidade São Fransokyo, cidade fictícia, eles unem os talentos e começam diversos treinamentos.