Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (24/1)

OQ Oscar Quiroga

Uns e outros



Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.



Atravessa a densa névoa de autorrecriminações e assume o comando de tuas decisões. Tu podes, eventualmente, ter tomado todas as decisões erradas no passado e agora amargas os resultados delas, porém, nada, entre o céu e a terra, te condena por isso, a não ser teus próprios olhos e, também, os olhos moralistas das pessoas que, incapazes de lidar com suas próprias fraquezas, as criticam severamente nos “outros”. Neste momento, tu és um “outro”, da mesma forma com que inúmeras vezes fizeste o mesmo com outros “outros”. Enquanto continuarmos convencidos de que a unidade do reino humano é composta de inúmeros uns e outros, todos únicos e originais, continuaremos também tendo excessiva dificuldade para lidar com os assuntos, quase todos, que se desenvolvem por sermos integrantes de um mesmo reino da natureza, o humano.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que o tempo seja curto, invista no trabalho em equipe, porque o tamanho de seus projetos seria impossível de administrar contando com sua força pessoal apenas. Trabalho em equipe é a melhor solução.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há tanta coisa interessante para você fazer, e há tempo disponível para isso. Procure rejeitar o senso de urgência que toma conta de sua alma, porque é enganoso e faz você enfiar os pés pelas mãos. Você não quer isso.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Suas razões estão consolidadas, mas mesmo assim é importante refletir sobre elas, para não cometer exageros nas atitudes que você tomar diante de outras pessoas. Ter a razão não legitima nenhum atropelamento.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sua alma pressente que algumas decisões se tornaram inevitáveis, e que quando seja a hora de as expressar, isso causará um impacto profundo em muitas das pessoas que, até aqui, fizeram parte de sua vida cotidiana. Em frente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O grau de influência que sua alma exerce nas pessoas não pode ser medido ainda, mas é importante você o levar em conta, para não dar exemplos equivocados a ninguém através de seus gestos e ideações. Isso melhor não.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

São tantas coisas que precisam ser administradas ao mesmo tempo que é natural sua alma ficar atrapalhada e um pouco desorientada. Porém, enquanto continuar em frente, amarrando cada detalhe, o resultado será ótimo.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É necessário avançar um pouco mais em seus projetos, é até urgente, mas é melhor não cair na cilada da ansiedade, porque apesar de tudo, você não precisa se precipitar, apenas manter muito clara sua atenção.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Apesar de você se agarrar ao terreno conhecido, nada mais será como antes, porque as mudanças em curso já adquiriram forma e consistência. Você pode atrasar tudo, porém, chegará a hora de aceitar as mudanças.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pode ser um pouco mais difícil que de costume você se fazer entender pelas pessoas próximas, mas ao mesmo tempo há tanta coisa importante para conversar que, mesmo assim, seria melhor seguir em frente.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Evite medir recursos, este é um momento de investimento, pensando no futuro e, também, em que seria impossível tudo cair do céu, facilitando o caminho. Invista em sua carreira, invista na melhoria de sua vida.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Chega a hora de tomar algumas atitudes que teriam sido impensáveis em outras épocas de sua vida, mas acontece que há tanta coisa envolvida, tantos valores materiais e subjetivos, que é melhor prestar atenção.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Essas recriminações todas que sua alma anda fazendo ao seu próprio respeito, você precisa limitar esse movimento, porque apesar dos tropeços dados, mesmo assim você avançou e evoluiu muito nos últimos anos.