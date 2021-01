Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (25/1)

OQ Oscar Quiroga

A ignorância paradoxal

A ignorância não resulta da falta de estudo ou alfabetização, há analfabetos mais sábios que muitos acadêmicos, porque aproveitaram a experiência enquanto os estudiosos se enredavam em teorias impraticáveis. A ignorância é a estreiteza de visão, da teimosa insistência em reduzir o Universo ao próprio ponto de vista, sempre temperado com uma crença fanática em religião, política ou tradições. O paradoxo reside em que esse tipo de ignorância resulta de uma decisão intencional e inteligente, do convencimento de que só um pequeno grupo é privilegiado pelo entendimento de como as coisas funcionam e que o resto do mundo está errado e precisa ser posto à distância, exilado. É uma ignorância paradoxal, porque se apresenta com argumentos inteligentes, mas produz resultados miseráveis, se autodestruindo.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há assuntos que requerem maior esclarecimento, e sua alma precisa encontrar o momento certo para colocar as cartas sobre a mesa, o qual, com certeza, não será encontrado hoje. Está tudo de ponta-cabeça, melhor tolerar.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A insegurança vai passar, é temporária. Respire fundo e não tome decisões enquanto sua alma se sentir tão insegura, pois, nada do que você fizer melhoraria a situação e, ainda, você corre o risco de a piorar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tomar iniciativas é nobre, mas há de se ter em conta a situação e as condições que prevalecem, porque em muitos momentos, como agora, seria melhor ficar na moita e esperar que o nervosismo passe. Sem iniciativas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Está um pouco difícil sua alma se sentir integrada ao ambiente, porque necessita tomar distância de tudo e de todos, para refletir com sinceridade sobre tudo que andou acontecendo nos últimos tempos. Distância.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Definitivamente, as pessoas andam com os ânimos alterados e isso precisa ser tido em conta por você, para não as julgar com severidade. E, ainda, você também é uma pessoa e, por isso, seus ânimos também estão alterados.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Respire fundo quando você sentir que deve tomar a iniciativa de agir. Respire fundo para ganhar tempo, porque assim você evitará enfiar os pés pelas mãos, justo nos assuntos que não teriam de ser tratados assim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

No momento em que você sentir, hoje, que daria para fazer apostas maiores e se lançar na direção de suas pretensões, pare tudo e reflita um pouco mais, porque o tempo que você ganhar será, também, o dinheiro que poupará.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As suspeitas, quando tratadas como certezas, conduzem a equívocos. Essa é uma regra que sua alma precisaria levar sempre muito a sério, porque evitaria que você complicasse o que não precisa. Não precisa mesmo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Trate bem as pessoas, mesmo que elas, de tão desorientadas que se apresentam, sejam um pouco ofensivas. Considere que isso não é retrato fiel de quem elas são, mas do momento pelo qual elas atravessam, isso sim.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aproveite esse tanto de coisa que precisa ser organizada e se dedique a isso com o seu melhor humor, porque lhe dará suporte para atravessar este momento de incertezas, das quais sua alma não deve tirar conclusões.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Prefira a leveza e a despreocupação, faça seu melhor para que essas condições prevaleçam neste momento, em que, ao seu redor, as pessoas andam que nem barata tonta, mas que nem sabem disso. Leveza e despreocupação.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os tumultos e perturbações da ordem não precisam ser traduzidos como sinais de que algo de muito errado esteja em andamento. É apenas um momento de caos, que vai passar sem deixar rastros, se você o desconsiderar.