'Valentina', filme de Brasília, vence prêmio de direção, na Índia

RD Ricardo Daehn

O longa-metragem 'Valentina': prêmio de melhor diretor estreante, na Índia - (crédito: Leonardo Feliciano/ Divulgação)

Com resultado divulgado em noite de premiação do 51º Festival Internacional de Cinema da Índia, ontem, o cineasta mineiro Cássio Perreira dos Santos, ex-estudante da Universidade de Brasília, foi considerado melhor diretor estrante em longa-metragem. Protagonizado pela atriz goiana Thiessa Woinbackk, influente no YouTube, Valentina tem participações dos atores Rômulo Braga e Guta Stresser e trata de um recomeço para uma estudante trans que muda de cidade, mas fica à sombra de um pai displicente.

Atração de estreia no encerramento do 24º Festival de Cinema de Tiradentes (ainda em curso), Valentina ficou alinhado aos objetivos do IFFI, o festival de maior relevância na Índia, e que é realizado em Pangim (Goa), com apoios daquele governo estadual e do Ministério da Informação e Radiodifusão. Promover amizade, cooperação e difusão de culturas cinematográficas diferenciadas está entre propósitos do IFF.



Outros premiados foram o drama de guerra dinamarquês Into the darkness, o filme The silent forrest (que trouxe destaque para o ator Chen-Nien Ko e foi premiado pela melhor direção) e a atriz Zofia Stafiej, dada como a melhor pela interpretação em I never cry.