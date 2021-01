Ana Maria Braga aparece de cabelo rosa: "para trazer boas energias"

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Globo/Reprodução)

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu mais uma vez, na manhã desta segunda-feira (25/1), ao aparecer com o cabelo cor de rosa no programa Mais você. Num look long bob, ela disse que a ideia foi homenagear a cidade de São Paulo, que completa 476 anos, com a cor do ano de 2021.

"Eu vim aqui paramentada porque a cor do ano é rosa. Lembra que no final do ano passado eu falei que era melhor entrar no ano com alguma peça cor de rosa? Era para trazer boas energias. E por que não, né? São Paulo está comemorando a entrada de um novo ano", disse a ex-loira.

Ana Maria Braga ainda revelou que a tonalidade das madeixas têm inspiração em personagens do mangá, como Naruto e Sakura.

Nas redes sociais, ela explicou que o cabelo rosa é na verdade uma peruca. Na semana passada, Ana Maria Braga já havia ousado no look ao surgir com os cabelos mais longos e com dreads.