'Minha vida em Marte' é exibido na 'Tela quente' desta segunda (25)

(crédito: Ique Esteves/Downtown Filmes )

A aposta da Tela quente, desta segunda-feira (25/1), é o filme Minha vida em Marte, com Mônica Martelli e Paulo Gustavo nos papéis dos amigos, respectivamente, Fernanda e Aníbal. Na história, ela conta com a ajuda dele para superar dificuldades vividas no casamento.

Em Minha vida em Marte, Fernanda tem uma filha, Joana, com o marido Tom, interpretado por Marcos Palmeira.O casamento dos dois, entretanto, enfrenta dificuldades e desgaste causado pelos anos juntos. Para ajudar Fernanda, o sócio e amigo de longa data, Aníbal reforça a companhia diária e vive a crise com ela.

O filme Minha vida em Marte é dirigido por Susana Garcia (Minha mãe é uma peça 3) e é baseado no espetáculo homônimo de Mônica Martelli. Ao Correio, a atriz deu uma entrevista em que conta mais a fundo sobre a construção dos personagens e da trama. Além disso, é continuação do longa Os homens são de Marte; é pra lá que eu vou.

Assista ao trailer de Minha vida em Marte