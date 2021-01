'Anjos': série fotográfica homenageia profissionais da linha de frente

CB Correio Braziliense

(crédito: Adriano Gonçalves)

O artista brasiliense Adriano Gonçalves produziu uma homenagem aos profissionais da linha de frente no combate à pandemia da covid-19. É a série fotográfica Anjos. Nela, foram fotografados profissionais da saúde e da segurança pública, como: bombeiros, policiais militares, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A primeira exposição das obras ocorreu em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde o artista mora atualmente. Desde novembro, a série está exposta na Rodoviária de Florianópolis, onde segue até 9 de fevereiro.



Anjos à mostra

Além da exposição física, Adriano também publicou as imagens nas redes sociais, causando grande comoção no público de todo o país. Além de reconhecer os esforços nos serviços prestados por essas pessoas, o objetivo é gerar consciência na população sobre a importância do uso das máscaras e outros recursos de prevenção, como o isolamento social e a higienização.

Representando os anjos e heróis de todo o país, que vêm combatendo o novo coronavírus desde março do ano passado, as imagens foram produzidas em maio de 2020, com trabalhadores das cidades de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. “Durante a produção fotográfica, era notória a tensão nos olhos de cada profissional, entretanto, todos se mostraram preparados para o que estava por vir”, escreveu o Adriano, em nota de divulgação. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o autor explicou que esse trabalho é dedicado àqueles profissionais que "estão se doando de corpo e alma por todos nós".

A partir da representação desses profissionais como anjos, em um trabalho de luz, sombra e realismo, o artista possibilitou que a homenagem tivesse também um caráter de incentivo e de educação social. Após a mostra, as ampliações das fotografias serão encaminhadas para as unidades de saúde do Rio Grande do Sul para a criação de um memorial.









