Pontão realiza 'Festival de verão 2021' com programação ao ar livre

CB Correio Braziliense

(crédito: Bento Viana)

A fim de celebrar a atual estação do ano, o Pontão realiza o Festival de verão 2021 com atividades durante um mês. De 25 de janeiro a 25 de fevereiro, uma programação ao ar livre ocupará o espaço do local na beira do Lago Paranoá com a presença de atividades de entretenimento e diversidade de restaurantes. As normas de segurança contra a covid-19 serão seguidas.

Aulas gratuitas e com público limitado de pilates, funcional, zumba, ioga, fitdance estão entre as atividades da programação do Festival de verão 2021. Além disso, aos sábados, o saxofonista Saulo Sax tem presença confirmada para tocar os sucessos da música nacional e internacional.

Na parte de gastronomia, para além dos restaurantes, o Festival de verão 2021 criou o vale cashback. Quem consumir, até 24 de fevereiro, no Açaí Oakberry, Geléia no Contêiner, Gran Bier, Kioskids, La Paleta, Manzuá, Mormaii Surf Bar, Sallva, Same Same e Stonia Ice Creamland terá direito a um desconto de 10%, de segundas às quintas, até às 15h, na próxima compra no mesmo restaurante.

Confira a programação do Festival de verão 2021:

Segundas-feiras (25/1, 1º/2, 8/2. 15/2 e 22/2)

Aulas de pilates com a fisioterapeuta Luciana Carrinho Nepomuceno, às 17h.

Terças-feiras (26/1, 2/2, 9/2, 16/2 e 23/2)

Aulas de funcional com a 4Move, às 17h.

Quartas-feiras (27/1, 3/2, 10/2 e 24/2)

Aulas de ioga com a professora Alane Menezes, às 17h.



Quintas-feiras (28/1, 4/2, 11/2, 18/2 e 25/2)

Aulas de fit dance com o professor Azul, às 17h.

Sextas-feiras (29/1, 5/2, 12/2 e 19/2)

Aulas de zumba com a coreógrafa Márcia Mota, às 17h.

Sábados (30/1, 6/2, 13/2 e 20/2)

Saxofone ao pôr do sol com Saulo Sax, às 17h.



Serviço

Festival de verão 2021

No Pontão do Lago Sul. De 25 de janeiro a 25 de fevereiro com atividades de entretenimento às 17h. Gratuito e aberto para o público. Programação sujeita a mudanças a depender de chuva.