'Babenco' ganha novo trailer da campanha rumo ao Oscar 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Primeiro Plano/Divulgação)

O filme Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou!, com direção de Bárbara Paz, teve um novo trailer divulgado para dar continuidade à campanha rumo ao Oscar 2021. A peça foi produzida pela Intermission Film, uma das principais agências especializadas do ramo, com acompanhamento de Willem Dafoe (de At eternity 's gate e Platoon), que é um dos produtores do longa. Confira:







Rumo ao Oscar

Na campanha, a produção é descrita como escolha oficial do Brasil para concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar deste ano. Devido à pandemia, a cerimônia, que marca a fase final da premiação, foi adiada para 15 de março. Para chegar lá, Babenco precisa passar ainda pela lista de 15 selecionados, que será divulgada em 9 de fevereiro. O filme também está inscrito para concorrer como Melhor Documentário.



Outras ações de divulgação e apoio estão sendo desenvolvidas para promover o filme. Uma delas é a campanha de crowdfunding, lançada recentemente, que oferece como recompensa para os doadores, duas obras da artista Verena Smith feitas especialmente para a promoção (Babenco/Bárbara e coração/coragem). Entre as recompensas estão ainda artes do acervo pessoal de Babenco, cedidas pela família, obras doadas por artistas como Nino Cais e Carla Chaim, e itens alguns raros, como cartazes de filmes premiados do diretor como O beijo da mulher aranha.

Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou! estreou nos cinemas do Brasil em 26 de novembro e traça um paralelo entre a arte e a doença do cineasta Héctor Babenco. Para quem quiser assistir ao filme, ele está disponível em plataforma como o NetNow, Looke, Google Play Store (a partir de R$19,90) , Apple Store, e YouTube (a partir de R$ 19,90).