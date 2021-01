'América vibra' é pontapé do disco de inéditas comemorativo do Natiruts

IR Irlam Rocha Lima

“No queremos hambre, nosotros somos vida/ Não queremos armas, nosotros somos paz/ No queremos odio, nosotros somos amor”. Este é um verso de América vibra, canção-manifesto, composta por Alexandre Carlos e Ziggy Marley, que evoca a união dos povos do continente americano. A música é o primeiro single do álbum de inéditas a ser lançado no começo de abril, com o qual a banda brasiliense Natiruts dá início à celebração dos 25 anos de trajetória artística.

America vibra ganhou clipe — já disponível nas plataformas digitais —, lançado, não por acaso, no dia da posse de Joe Biden, na presidência dos Estados Unidos, tem a participação da atriz mexicana Yalitza Aparicio, direção de Rick Brombal e reúne uma profusão de imagens icônicas do Brasil, dos Estados Unidos e do México. Em momento de dualidade e de muros físicos e estruturais, ao reivindicar a transposição de barreiras, em busca de um mundo mais justo e amoroso, os três fazem muito mais pela união dos povos, do que certos governantes.

“Existem muros invisíveis na sociedade, criados principalmente para experiências entre as relações humanas do passado e que tem reflexo no nosso dia a dia. No caso do Brasil e das Américas, a principal relação que causa esses muros é a do processo colonizatório, que favoreceu uma porção e desfavoreceu enormemente outros”, afirma Alexandre Carlo. “Para ele, a música se torna importante no sentido de transpor esses muros. A gente espera que América vibra consiga cativar o coração e a mente das pessoas”.

Ziggy Marley (filho de Bob Marley) diz que foi “um grande prazer” colaborar com o Natiruts na criação da música. “Minha letra fala sobre perceber o que está ocorrendo no meio ambiente e querer mais justiça no mundo. Se não fizermos algo nada vai acontecer. Eu tenho que fazer algo e você tem que fazer algo. E disso que estamos falando. Não podemos esperar para que alguém faça isso Temos que cuidar do planeta, cuidar uns dos outros, para construir um mundo melhor juntos”.

