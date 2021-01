Covid-19: Morre Tarcísio Pereira, fundador da livraria Livro 7

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Globo/ reprodução)

O livreiro Tarcísio Pereira morreu, na noite da última segunda-feira (25/1), aos 73 anos, em decorrência de complicações da covid-19. Ele era um dos grandes nomes da cena literária pernambucana e responsável pela criação da livraria Livro 7, uma das maiores do país na década de 1990.

Tarcísio estava internado há dois meses no Real Hospital Português e receberia alta nesta semana, mas foi diagnosticado com uma hemorragia na noite de segunda, que levou à morte.

O enterro será nesta terça-feira (26), a partir das 11h, no cemitério Morada da Paz, em Recife. Pereira deixa a esposa, quatro filhos e cinco netos.

Livro 7

Localizada na área central do Recife, a Livro 7 funcionou entre os anos 1970 e 2000. Inciada em um espaço de 20m², a livraria ganhou importância e chegou a ter 1.200m², com um acervo de 60 mil livros, se tornando uma das maiores do Brasil. Além de vender livros, o espaço também recebia encontros, seminários e era palco da diversidade artística pernambucana.