BBB21: Projota assume lugar de Manu Gavassi como 'terror do Boninho'

NW Natasha Werneck*/Estado de Minas

(crédito: Tv Globo/Reprodução)

O cantor Projota entrou no jogo atento a todas as movimentações da equipe do Big brother Brasil 21. Ele tem adivinhado tudo que a produção planejou, antes de serem avisados. Fora da casa, o público já o chama de “terror do Boninho”, o diretor do reality, cargo que foi de Manu Gavassi na última edição.

Um dos maiores momentos do BBB20 foi o quarto branco com Manu, Giselle e Prior. Com um grande planejamento e expectativa, a cantora estragou tudo ao apertar o botão vermelho com poucas horas de confinamento no cômodo. Depois disso, surgiu a brincadeira de que ela seria o “terror do Boninho” por ter acabado com a prova antes do previsto.

Nesta edição, o cargo foi preenchido por Projota. Logo no primeiro dia, ele e outros participantes entraram em um cômodo diferente dos demais competidores porque foram escolhidos pelo público para ganharem imunidade na primeira semana. O porém é que eles não foram avisados disso, mas o cantor adivinhou e à noite, o apresentador Tiago Leifert confirmou sua teoria.

Nesta terça-feira (26/1), Projota segue atento a todas as movimentações do programa. Pela manhã, ocorreu uma falha da produção. A televisão mostrou o chamado de Carla Diaz para o confessionário e ele já estava acordado. O cantor foi logo foi avisar os colegas. Vale lembrar que nenhum dos seis ‘queridinhos’ fazem ideia de quem são os outros brothers e sisters que estão na outra parte da casa.

O terror do boninho KKKKKKK apareceu sem querer na TV da casa “Carla Diaz confessionário” e o projota viu #BBB21 pic.twitter.com/HgGJgPM7eB — lucas freitas (@luquinha) January 26, 2021

Por isso, nas redes sociais, o público já coroou o cantor com o legado de Manu Gavassi.