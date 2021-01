BBB21: Após vencer prova de imunidade, Lucas Penteado e Nego Di discutem

CB Correio Braziliense

Lucas Penteado pode estar imune ao primeiro paredão do BBB21 - (crédito: GShow/ Reprodução)

Lucas Penteado e Nego Di venceram a primeira prova do BBB21, disputada em dupla. Mas isso não significa que eles serão parceiros em tudo dentro do reality show. Lucas e Nego Di discutiram na manhã desta terça-feira (26/1).

O bate boca começou depois que Caio mostrou-se preocupado com a união das mulheres da casa, já pensando no primeiro paredão desta temporada. "Qualquer mulher que for líder, um dos homens vai para o pau", opinou o fazendeiro, sugerindo que os homens também fechassem o voto em uma mulher.

Mas Lucas não concordou com a ideia de Caio. "Depende da mulher, mano. Desculpa eu não estou olhando que é o bonde das meninas e dos meninos".

Nego Di entra na conversa e tenta convencer Lucas de que Caio tem razão. Mas a estratégia não dá certo e eles acabam batendo boca. Irritado, Nego Di terminou dizendo que não iria mais falar, pois Lucas não sabe ouvir.

Lucas e Nego Di venceram a prova que valia uma imunidade. Então, um dos dois estará livre do primeiro paredão do BBB21.