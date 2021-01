Show tem banda e público em bolhas plásticas para prevenir a covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A banda de rock americana Flaming Lips está se superando cada vez mais para continuar fazendo os shows mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. Para manter o distanciamento social e a segurança dos fãs, a banda encontrou uma solução inusitada: bolhas infláveis para o público e os músicos!

Neste fim de semana, o grupo fez apresentações no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, e contrataram cerca de 100 balões, com capacidade para até três pessoas por bolha. Ao compartilhar sobre o show no Instagram, a banda questionou se os fãs participariam de um show assim: "Você iria a um show dentro de sua própria bolha de plástico?"

Flaming Lips (foto: Reprodução/Instagram)

Segundo a banda, dentro de cada bolha havia um alto-falante, que evitava que o som fosse abafado, garrafas de água, um ventilador e uma toalha para limpar a condensação. Antes dos shows, o vocalista da banda, Wayne Coyne, disse que seria "mais seguro do que ir ao supermercado".

A banda já havia feito testes em apresentações menores em junho do ano passado, durante shows em programas de televisão. Coyne teve a ideia pois já usava as bolhas mesmo antes da pandemia, para rolar dentro da bolha pelo público durante os shows.