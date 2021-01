Chuva alaga cômodo de apartamento de Luciana Gimenez

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ Reprodução)

Uma coisa ninguém pode negar: não é fácil tirar o bom humor da apresentadora Luciana Gimenez -- pelo menos em frente às câmeras ou nas redes sociais. A forte chuva que caiu no fim de semana em São Paulo alagou a varanda e parte da sala do apartamento onde ela mora com os filhos.

Luciana divertiu os seguidores ao postar, no stories do Instagram, vídeos de ela e mais duas ajudantes limpando os estragos. De sutiã e rodo em punho, Luciana contou que a água invadiu o apartamento por um janelão, que dá uma linda vista panorâmica da cidade.

"Rindo de nervoso. Gente, olha a situação aqui. Shirley, pelo amor de Deus, que desgraça", disse ela, em meio a um acesso de risos. "É glamour? Isso ninguém mostra, mostra, mostra tudo. Vou falar: todo mundo achando que é só glamour aqui, essa vista maravilhosa, meu. Eu nunca vi entrar tanta água em um lugar. Estou aqui com o balde até agora, com as minhas colaboradoras, sem elas...que loucura, gente", continua Luciana, mostrando também os baldes e panos usados na limpeza.