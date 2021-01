Festival de Sundance exibirá filme brasileiro 'A nuvem rosa'

CB Correio Braziliense

'A nuvem rosa' foi o filme nacional selecionado para o Festival de Sundance - (crédito: Prana Filmes/ Divulgação)

O Festival de Sundance, um dos mais prestigiados do mundo, exibirá o filme nacional A nuvem rosa, produção escrita e dirigida por Iuli Gerbase. Com Renata de Lélis, Eduardo Mendonça e Girley Brasil Paes no elenco, o longa revela o drama a partir de uma nuvem tóxica que resulta no confinamento de pessoas. Utopia e claustrofobia se revelam no encontro ocasional de Giovana e Yago, presos em um apartamento.



Com restrição de disponibilidade apenas para o território norte-americano, o filme terá sessões no 29 de janeiro (às 20h), sendo reapresentado nos dias 30, às 9h e no dia 31 (às 12h). Produzido pela Prana Filmes, o longa foi selecionado para competir na categoria World Cinema Dramatic. Incorporando elementos surrealistas, Iuli conta que teve o lampejo do argumento da fita, em 2015, e que o roteiro foi criado até 2017. No currículo, ela traz seis curtas-metragens, muitos selecionados para festivais internacionais como os de Toronto e Havana. No Brasil, A nuvem rosa tem previsão de lançamento em 2021.