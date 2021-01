Morre, aos 95, o ator Bruce Kirby, famoso por Kojac e Conta comigo

RD Ricardo Daehn

O ator Bruce Kirby anunciou a aposentadoria em 2009 - (crédito: Walt Disney Television/ Divulgação)

Com as causas da morte não informadas pelo The Hollywood Reporter, que noticiou a morte, o ator Bruce Kirby, nascido em 28 de abril de 1925, teve o óbito confirmado, no último domingo (24/1), em Los Angeles. Somente hoje, entretanto, o filho dele John se pronunciou sobre "a ética no ofício" que contagiou ele e o irmão Bruno, morto em 2006. Morto aos 95 anos, Bruce foi um dos atores coadjuvantes formados pelo famoso Actor´s Studio (conduzido por Lee Strasberg). Na carreira, integrou mais de 140 produções, incluindo séries como The West wing e Os Sopranos.

Ultrapassando a popularidade dada pela tevê, em que esteve no seriado Colombo (entre 1973 e 1995), na pele do sargento Kramer e ainda em Kojac, com o também militar personagem Al Vine, Bruce Kirby despontou nas telas de cinema, em presenças marcantes de Crash (2004), drama em que viveu o pai do personagem de Matt Dillon.

Com sucesso em filmes politizados como Ardil 22 (1970), Bruce Kirby deu continuidade aos papéis em cinema, em sucessos dos anos de 1980, como Conta comigo (1986), Sweet Dreams (ao lado de Jessica Lange, em 1985) e encarando um detetive na comédia com Billy Cristal e Danny DeVito Jogue a mamãe do trem (1987). Três anos antes da aposentadoria, efetivada em 2009, Bruce sofreu a perda do filho Bruno, também um ator, lembrado por O poderoso chefão II.