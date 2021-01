BBB21; Gilberto comprou 7 mil seguidores antes de entrar na casa

CB Correio Braziliense

Gilberto e Lumena ganharam seguidores nas redes sociais após a estreia do BBB21 - (crédito: Reprodução/Gshow)

O economista Gilberto confessou à colega de confinamento no BBB21 Lumena que deu uma bombada no número de seguidores antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

A conversa começou com Lumena dizendo que não é muito popular nas redes sociais, pois tem "apenas" 3 mil seguidores. Gilberto respondeu, então, que também não tinha muitos, mas deu um jeitinho."Eu comprei 7 mil porque eu não tinha nada. Eu não tinha ninguém me seguindo aí eu comprei. Tudo da China e do Japão. O cara falou que parcelava em 12 vezes", contou.

Atualmente, Gilberto conta com 359 mil seguidores e Lumena, com 186 mil. Parece que a entrada no BBB21 inflou os números dos dois.